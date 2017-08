Portugal espera arrecadar até mil milhões em dívida de curto prazo na quarta-feira

Lusa 11 Ago, 2017, 18:21 | Economia

Em comunicado hoje emitido, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) refere que vai realizar na quarta-feira dois leilões das linhas de Bilhetes do Tesouro "com maturidades em 17 de novembro de 2017 e 20 de julho de 2018", respetivamente.

A agência que gere a dívida pública portuguesa espera arrecadar com este leilão duplo "um montante indicativo global entre 750 milhões e 1.000 milhões de euros".

A última emissão de Bilhetes do Tesouro a três meses foi realizada em junho deste ano, quando foram colocados 250 milhões de euros a uma taxa de juro média de -0,337%.

No mesmo mês foi também feita uma emissão de Bilhetes do Tesouro a 11 meses, tendo sido colocados 1.000 milhões de euros com um juro médio de -0,264%.

Estes leilões estão previstos no programa de financiamento a curto prazo do IGCP para o terceiro trimestre deste ano, período em que a agência liderada por Cristina Casalinho espera arrecadar 4.500 milhões de euros em bilhetes do tesouro.