Portugal fechou 2021 com dívida pública equivalente a 127,5% do PIB

O valor reportado pelo Banco de Portugal fica acima da previsão do Governo, que apontava para um peso da dívida pública sobre a riqueza produzida pelo país na ordem dos 126,9 por cento.

Ainda assim, nas contas que interessam a Bruxelas, a dívida do Estado foi reduzida em 900 milhões de euros no ano passado, situando-se nos 269,6 mil milhões de euros.

A reação do Ministério das Finanças

"Esta redução refletiu amortizações de títulos de dívida, no valor de 4.600 milhões de euros, que foram parcialmente compensadas pelo aumento de passivos em depósitos (1.400 milhões de euros), nomeadamente depósitos de entidades terceiras junto das administrações públicas e certificados de aforro e do Tesouro, e em empréstimos (2.400 milhões de euros)", precisa o relatório do Banco de Portugal. De acordo com o BdP, aContudo, em 2021, os depósitos das administrações públicas diminuíram 8.300 milhões de euros, pelo que, deduzida desses depósitos, a dívida pública aumentou 7.400 milhões de euros, para 253.900 milhões de euros.A próxima atualização das estatísticas da dívida pública do Banco de Portugal será divulgada em 2 de março.Em comunicado, o gabinete do ministro das Finanças, João Leão, sublinha que"Esta forte redução da dívida pública foi possível devido à forte recuperação da economia portuguesa, à melhoria das contas públicas e à otimização da tesouraria global do Estado", faz notar ainda o Ministério das Finanças."Este resultado é uma excelente notícia para Portugal. A retoma da trajetória de redução da divida pública é fundamental para a credibilidade internacional da república e para a confiança na economia portuguesa", enfatiza.