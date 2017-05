Portugal fez progressos significativos mas deve enfrentar problema do crédito malparado - Draghi

Lusa 29 Mai, 2017, 17:44 | Economia

"Foram alcançados, de facto, progressos significativos em Portugal, em todas as frentes. Esse é o primeiro ponto que devemos ter em mente. O segundo é que, no entanto, persistem vulnerabilidades significativas, em especial no setor bancário, onde ainda temos um número elevado de crédito malparado, como [acontece] em outros outros países, sobretudo da periferia, e estas vulnerabilidades devem ser enfrentadas", afirmou.

Mario Draghi, que respondia a uma questão do eurodeputado português Pedro Silva Pereira, do PS, durante uma audição perante a comissão parlamentar de Assuntos Económicos, defendeu que "estas vulnerabilidades têm que ser enfrentadas antes de mais para o seu próprio bem [dos bancos], para a estabilidade do sistema bancário, mas também para explorar ao máximo a capacidade dos bancos portugueses de apoiarem e financiarem a economia real".

O presidente do BCE reforçou que as vulnerabilidades resultantes do crédito malparado constituem "um entrave" à capacidade dos bancos conseguirem financiar empresas e famílias.