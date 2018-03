Portugal foi o país onde fosso salarial de género mais cresceu

RTP07 Mar, 2018, 11:00 / atualizado em 07 Mar, 2018, 12:20 | Economia

De acordo com o gabinete de estatísticas da União Europeia, o fosso salarial entre homens e mulheres em Portugal cresceu 4,6% entre 2011 e 2016, situando-se em 2016 nos 17,5%, menos 0,3% do que no ano anterior.



Portugal é um dos dez Estados-membros em que a diferenciação salarial de género subiu no período em análise, sendo seguido de perto pela Eslovénia (4,5%).





O relatório publicado pelo Eurostat por ocasião do Dia Internacional da Mulher, que se assinala na quinta-feira, revela que o fosso salarial dentro da União Europeia decaiu 0,6% dos 16,8% em 2011 para os 16,2% em 2016, impulsionado sobretudo pelas quebras registadas na Roménia (menos 4,4%), Hungria (4%), Espanha e Áustria (ambas com menos 3,4%), Bélgica (3,3%) e a Holanda (3%).Segundo os cálculos do gabinete de estatísticas, as mulheres auferiram 84 cêntimos por cada euro de remuneração dos homens por cada hora de trabalho.A nível europeu, segundo os dados do Eurostat, os Estados-membros que lideraram o ranking da diferença de remuneração entre homens e mulheres em 2016 foram a Estónia (25,3%), a República Checa (21,8%), a Alemanha (21,5%), o Reino Unido (21,%) e a Áustria (20,1%).Roménia (5,2%), Itália (5,3%), Luxemburgo (5,5%), Bélgica (6,1%), Polónia (7,2%), Eslovénia (7,8%) e Croácia (8,7%) foram os países que ficaram abaixo dos dez por cento.