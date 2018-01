Partilhar o artigo Portugal foi o país que mais entregou dinheiro do programa 2020 Imprimir o artigo Portugal foi o país que mais entregou dinheiro do programa 2020 Enviar por email o artigo Portugal foi o país que mais entregou dinheiro do programa 2020 Aumentar a fonte do artigo Portugal foi o país que mais entregou dinheiro do programa 2020 Diminuir a fonte do artigo Portugal foi o país que mais entregou dinheiro do programa 2020 Ouvir o artigo Portugal foi o país que mais entregou dinheiro do programa 2020