Portugal Fresh investe 350 mil euros na participação portuguesa na Fruit Logistica

06 Fev, 2019

"Investimos aqui cerca de 350 mil euros", disse Gonçalo Santos de Andrade, que falava aos jornalistas durante o evento.

Apesar de ainda não serem conhecidos os números oficiais do evento, o responsável da Portugal Fresh faz um balanço positivo do primeiro dia do certame, notando uma "oferta diversificada" das empresas portuguesas.

"O `feedback` das empresas continua a ser muito positivo. Pareceu-me que, embora não sabendo ainda os dados oficias da feira, o movimento para primeiro dia foi bastante positivo e a oferta diversificada que as empresas hoje garantem atrai um número de clientes muito interessante ao pavilhão de Portugal", acrescentou.

Gonçalo Santos de Andrade anunciou ainda que, no âmbito da promoção e internacionalização do setor, a Portugal Fresh candidatou-se ao Portugal 2020, tendo já em vista duas missões de prospeção e promoção nos mercados indiano e chinês.

Pela nona vez consecutiva, a Portugal Fresh, em conjunto com 37 entidades nacionais, participa no evento onde são esperadas 78 mil pessoas de 130 países.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), as exportações de frutas, legumes e flores portuguesas atingiram, entre janeiro e novembro de 2018, 1.372 milhões de euros, o equivalente a uma subida homóloga de 1%.

Por sua vez, entre janeiro e novembro, as vendas para a Alemanha avançaram 1,3%, face ao mesmo período de 2017, fixando-se em 89,4 milhões de euros.

Com a presença no certame, Portugal pretende estreitar os laços com o mercado alemão, com os parceiros regulares e com os compradores de países como a China, a Índia e a Indonésia.

Espanha, França, Reino Unido, Holanda e Alemanha constituem o Top 5 dos maiores mercados exportadores nacionais, representando, em conjunto, 67% do total das exportações do setor.

Entre os 37 participantes nacionais, encontram-se 22 empresas, como a Campotec, a Vale da Rosa, a Vitacress e a Kiwicoop.

Além destas, marcam também presença no `stand` português nove parceiros, como o Portuguese Agrofood Cluster, bem como seis associações, onde se incluem a Refcast (castanha) e a Federação Nacional das Organizações de Produtores de Frutas e Hortícolas.

A Portugal Fresh conta, atualmente, com 85 associadas que representam 25% do valor do setor das frutas, legumes e flores.