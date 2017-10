Partilhar o artigo Portugal gastou 6.585 ME nos últimos 16 anos, 410 ME em prevenção Imprimir o artigo Portugal gastou 6.585 ME nos últimos 16 anos, 410 ME em prevenção Enviar por email o artigo Portugal gastou 6.585 ME nos últimos 16 anos, 410 ME em prevenção Aumentar a fonte do artigo Portugal gastou 6.585 ME nos últimos 16 anos, 410 ME em prevenção Diminuir a fonte do artigo Portugal gastou 6.585 ME nos últimos 16 anos, 410 ME em prevenção Ouvir o artigo Portugal gastou 6.585 ME nos últimos 16 anos, 410 ME em prevenção