Portugal já devia ter transposto a lei contra o branqueamento de capitais, avisa Bruxelas

Portugal não está a respeitar regras impostas por Bruxelas em áreas como o Ambiente, Finanças e Fiscalidade.No pacote de procedimentos de infração de fevereiro a Comissão Europeia dá um prazo de dois meses a Portugal para aplicar efetivamente a legislação relativa à qualidade do ar.Bruxelas lembra que o sistema nacional deve, medir, informar o público e comunicar a gravidade da poluição atmosférica.Os valores-limite relativos ao dióxido de azoto são ultrapassados em várias zonas, e os dados disponíveis mostram a ineficácia das medidas tomadas para reduzir a poluição atmosférica.Se Portugal não atuar no prazo de dois meses, a comissão pode decidir submeter o caso ao tribunal de justiça da União Europeia.Na área das Finanças, o executivo europeu desafia Portugal a transpor a lei contra o branqueamento de capitais, lembrando que os recentes escândalos tornam evidente a necessidade de regras rigorosas.Aviso deixado em dia de debate no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, sobre branqueamento de capitais na sequência do caso do 'Luanda Leaks'.A antiga eurodeputada socialista, Ana Gomes, em declarações à agencia Lusa, espera que Portugal não demore muito a adotar as regras comunitárias.Na opinião da antiga eurodeputada o caso “Luanda Leaks” mostra que Portugal está numa posição sensível.A Comissão Europeia lembrou que Portugal devia ter adotado a diretiva sobre branqueamento de capitais até 10 de janeiro passado.