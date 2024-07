Foto: Andreas Gücklhorn - Unsplash

A Comissão Europeia só vai desbloquear o dinheiro depois de verificar se Portugal cumpriu os marcos e as metas acordadas e que estão relacionadas com a eficiência energética, simplificação fiscal, habitação, transportes públicos ou prevenção de incêndios.



O ministério de Manuel Castro Almeida afirma que, com este pedido, Portugal está a recuperar o atraso no PRR e promete pedir o sexto cheque no outono.