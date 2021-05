Portugal leiloa até 1.750 ME em dívida a seis e a 12 meses

"O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 19 de maio pelas 10:30 horas dois leilões das linhas de BT com maturidades em 19 de novembro de 2021 e 20 de maio de 2022, com um montante indicativo global entre 1.500 milhões e 1.750 milhões de euros", refere a nota divulgada pela agência.

No passado dia 17 de março, Portugal colocou 1.500 milhões de euros, igual ao montante máximo anunciado, em Bilhetes do Tesouro (BT) a seis e 12 meses, com os juros a descerem para mínimos de sempre no prazo mais longo.

Segundo a página da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) na agência Bloomberg, a 12 meses foram colocados 1.000 milhões de euros em BT à taxa de juro média de -0,527%, mínima de sempre e inferior à registada em 20 de janeiro, quando foram colocados 750 milhões de euros à taxa de juro média de -0,522%.

A seis meses foram colocados 500 milhões de euros em BT à taxa média de -0,552%, ligeiramente acima da mínima de sempre, verificada também em 20 de janeiro, quando foram colocados 750 milhões de euros a -0,554%.

A procura atingiu 2.873 milhões de euros para os BT a 12 meses, 2,87 vezes o montante colocado, e 1.688 milhões de euros para os BT a seis meses, 3,38 vezes o montante colocado.