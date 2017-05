Portugal liderou consumo de eletricidade de origem eólica no domingo

Lusa 02 Mai, 2017, 17:29 | Economia

De acordo os dados da Associação Europeia de Energia Eólica, a eletricidade de origem eólica representou 79% do consumo nacional, no passado domingo, 30 de abril, ultrapassando assim Irlanda (em que representou 51% do consumo) e a Dinamarca (48% do consumo).

De acordo com o `ranking`, a Alemanha, apesar de liderar a produção de energia eólica, com 389 GWh, surge em quinto lugar, uma vez que a produção de energia a partir do vento representou 36% do consumo de eletricidade germânico.

Em quarto lugar, aparece a Espanha, com a produção de 271 GWh, que abasteceu 48% do consumo.