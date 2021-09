Portugal longe de ter uma das melhores redes ferroviárias da Europa, diz Pedro Nuno Santos

"Portugal está longe de poder afirmar que tem uma das melhores redes ferroviárias da Europa. Portugal e Lisboa são do melhor que há na Europa, mas a rede ferroviária não", considerou Pedro Nuno Santos, que falava, em Lisboa, na sessão que antecede o início do `Conecting Europe Express`, uma viagem de comboio pela União Europeia para promover os benefícios deste transporte.

Esta viagem, organizada no âmbito do ano europeu do transporte ferroviário, tem hoje início em Lisboa e termina em Paris, no dia 07 de outubro.

No entanto, o governante vincou que, "após décadas de desinvestimento", a rede ferroviária está a sofrer uma recuperação, com todos os principais corredores a serem modernizados.

Paralelamente, está a avançar a linha Évora-Elvas, "uma peça-chave para a ligação rápida entre Lisboa e Madrid".