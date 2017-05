Partilhar o artigo Portugal mantém 39.º lugar no ranking da competitividade mundial Imprimir o artigo Portugal mantém 39.º lugar no ranking da competitividade mundial Enviar por email o artigo Portugal mantém 39.º lugar no ranking da competitividade mundial Aumentar a fonte do artigo Portugal mantém 39.º lugar no ranking da competitividade mundial Diminuir a fonte do artigo Portugal mantém 39.º lugar no ranking da competitividade mundial Ouvir o artigo Portugal mantém 39.º lugar no ranking da competitividade mundial

Tópicos:

IMD World Competitiveness Centre Suíça, Itália Polónia Hungria Eslovénia Croácia, Peru º Mongólia º,