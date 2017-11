Portugal "no grupo dos campeões" da inovação na Administração Pública

Lusa21 Nov, 2017, 11:20 | Economia

A governante, que está a participar numa conferência internacional sobre Inovação na Administração Pública na sede da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), explicou que Portugal passou a fazer parte, esta segunda-feira, do grupo "States of Change", uma equipa cujo objetivo é melhorar as práticas de inovação nos setores públicos.

"Estamos na linha da frente no grupo dos campeões. Fazemos parte, desde ontem, do States of Change que é uma equipa de diferentes países de todo o mundo, da Austrália, Estados Unidos, Canadá e Portugal com mais três países europeus que ajuda outros países neste desígnio de inovar nos setores públicos", afirmou Maria Manuel Leitão Marques.

Portugal integrou o grupo States of Change através do Laboratório de Experimentação da Administração Pública (LabX), uma incubadora para projetos inovadores que possam ser aplicados na Administração Pública e que é apresentada, hoje, na OCDE.

O LabX, que "é um espaço de experimentação", foi apresentado, em Portugal, em outubro de 2016, e tem três projetos em carteira que são o Balcão Único do Emprego, o Balcão do Óbito e o Roteiro da Despesa.

A ministra precisou, por exemplo, que o Balcão do Óbito vai integrar serviços como Segurança Social, banca, registos e cancelamento de contratos de eletricidade, telecomunicações e água.

"No LabX estamos a experimentar um novo serviço para ajudar as pessoas quando perdem um familiar. Normalmente têm de interagir com serviços públicos, serviços privados, não sabem o que vão fazer num momento difícil da vida. Estamos a experimentar dar-lhes um serviço integrado num só ponto de contacto onde possam saber como e do que é que têm de tratar", continuou.

Maria Manuel Leitão Marques foi à OCDE "partilhar experiências na inovação no setor público", algo que "é um propósito transversal de todo o governo" português, tendo participado, esta segunda-feira, na OCDE, num painel intitulado "Transformar o Novo no Normal" sobre Inovação na Administração Pública.

Entre as iniciativas que colocam Portugal "na linha da frente" da inovação, Maria Manuel Leitão Marques apontou, também, o IRS Automático, a Empresa na Hora, o Licenciamento Zero e o Espaço do Cidadão, adiantando que "em dezembro ou em janeiro" se vai abrir o "Espaço do Cidadão Solidário", um serviço de atendimento digital assistido.

Questionada sobre as poupanças da modernização na administração pública, a governante respondeu que "13 medidas do Simplex 2016, com impacto nas empresas, pouparam 624 milhões por ano e pouparam à administração pública 490 mil horas de trabalho", tendo havido "uma taxa de perceção positiva" das empresas relativamente às 13 medidas "em média, de 69%".