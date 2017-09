Partilhar o artigo Portugal nos últimos lugares do desenvolvimento do talento dos países da Europa ocidental Imprimir o artigo Portugal nos últimos lugares do desenvolvimento do talento dos países da Europa ocidental Enviar por email o artigo Portugal nos últimos lugares do desenvolvimento do talento dos países da Europa ocidental Aumentar a fonte do artigo Portugal nos últimos lugares do desenvolvimento do talento dos países da Europa ocidental Diminuir a fonte do artigo Portugal nos últimos lugares do desenvolvimento do talento dos países da Europa ocidental Ouvir o artigo Portugal nos últimos lugares do desenvolvimento do talento dos países da Europa ocidental

Tópicos:

Finlândia Suíça Dinaca Alemanha, Foro, Genebra, Klaus Schwab, Singapura Japão,