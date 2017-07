Portugal paga menos de 4% para emitir dívida a 28 anos

RTP 12 Jul, 2017, 10:53 / atualizado em 12 Jul, 2017, 12:10 | Economia

A página da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (antigo IGCP) na Bloomberg informou esta quarta-feira que Portugal colocou 685 milhões de euros em Obrigações do Tesouro com maturidade até 2027, à taxa de 3,085 por cento, mais alta que a registada em junho, quando a taxa era de 2,851 por cento.



Já na emissão a 28 anos Portugal colocou 315 milhões de euros a uma taxa de juro de 3,977 por cento, inferior à taxa registada no último leilão comparável, em 2015, quando Portugal realizou duas operações de financiamento com maturidade de 30 anos, a taxas de 4,1 e 3,1 por cento.



Na altura as emissões recorreram a sindicatos bancários, ao contrário do que se registou esta quarta-feira.



O Estado português já tinha anunciado que iria realizar esta quarta-feira dois leilões de dívida de longo prazo com um montante indicativo global entre 750 e até mil milhões de euros, tendo colocado neste duplo leilão o valor máximo indicado pela agência de gestão da dívida pública.



c/ Lusa