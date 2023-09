Portugal pede à Comissão Europeia que trate habitação como prioridade

António Costa defende ainda que o apoio às rendas não deve ser considerado ajudas de Estado e aborda a questão da habitação acessível, do financiamento e construção numa altura de transição ecológica e sustentável.



O tema afeta os mais jovens quer nos estudos universitários e estabilidade profissional, como em geral restringe a mobilidade e as contratações ao nível do emprego.



A habitação é uma das 15 prioridades definidas neste documento, que prepara os assuntos do Parlamento tendo em conta o que é mais urgente, uma vez que existem eleições europeias em junho do próximo ano.



A RTP falou com Tiago Antunes, secretário de Estado dos Assuntos Europeus, para quem "existe uma falha de mercado".