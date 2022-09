O organismo revê em alta o crescimento para 2022, mas para os próximos anos há uma queda a pique e, no pior cenário, uma recessão.Pelas contas do Conselho de Finanças Públicas quem não teve aumentos salariais este ano, vai perder um mês de salário devido à inflação.Alertas que constam no relatório apresentado westa 5.ªfeira.





Reportagem de Madalena Salema.