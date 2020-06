Portugal pode estar fora dos corredores de viagem do Reino Unido

Os Estados europeus com quem o governo britânico vai permitir estes corredores de viagem são Espanha, França, Grécia, Itália, Alemanha, Holanda, Bélgica, Finlândia, Noruega e Turquia.



Portugal e Suécia, que têm registado um aumento do número de infeções, deverão ser classificados com a cor vermelha, segundo o esquema de cores que Londres prevê aplicar.



O porta-voz do governo de Londres, citado pela BBC, reconheceu que nada impede um turista britânico de viajar para um aeroporto em Espanha, seguir de automóvel até Portugal e, depois das férias, regressar ao país da mesma forma.