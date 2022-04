Portugal precisa de mais oitenta mil trabalhadores qualificados para obras

Foto: DR

Para que as obras que são necessárias sejam mesmo feitas, Portugal precisa de mais oitenta mil trabalhadores qualificados. As contas são do sindicato dos trabalhadores da construção civil de Portugal. Albano Ribeiro, o presidente do sindicato, diz também que os engenheiros estrangeiros vêm para Portugal ganhar o dobro do que ganham os portugueses.