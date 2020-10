"Portugal precisa de uma maioria estável no parlamento"

O país "precisa de uma maioria estável no Parlamento. Que saiba, com coragem, realizar reformas, ou começar a iniciar reformas fundamentais sobretudo na administração do Estado e no contexto em que o Estado se interliga e comunica com a sociedade, com as empresas e com as famílias", sublinha.

O economista acredita que o Governo "não chegará até ao fim. Até por vontade do primeiro-ministro" e assegura que é errado pensar-se que os muitos milhões que estão prestes a chegar da Europa são, por si só, a salvação do país.

Bagão Félix lembra mesmo que "a abundância de dinheiro nunca fez bem. Seja a uma família, uma empresa, um governo ou um Estado. Porque quando o dinheiro é abundante e fácil a tendência é para que haja menos exigência".

O antigo governante, que entre outros cargos já foi ministro das Finanças no Governo liderado por Pedro Santana Lopes, diz esperar que a proposta de Orçamento do Estado para 2021 seja aprovada, apesar de essa proposta, pelo que é conhecido, "não entusiasmar", mas, ainda assim, afirma que a atual situação política "não se pode prolongar muito mais" porque a considera "uma fantasia".

O país atravessa "uma situação grave, uma crise imprevisível, errática e condicionadora de decisões futuras", lembra o economista, e como tal, pergunta se é possível aguentar quatro anos com um governo minoritário.

"É um risco elevadíssimo", responde, adiantando que devido a esse risco, depois do Orçamento para 2021 aprovado, e depois da provável reeleição do atual Presidente da República, é necessário que "se discuta isto claramente sem sofismas, sem panaceias, sem escapatória, dizendo que é difícil continuar nesta situação".

Apesar das várias condicionantes com que o país se depara, Bagão Félix acredita que a atual crise também apresenta oportunidades e que uma boa utilização dos fundos europeus poderia permitir "começar a gizar algumas reformas de fundo que são cada vez mais necessárias".

Mas aí, o economista diz que este é um objetivo que "um governo minoritário dificilmente pode alcançar", especialmente porque o Governo está a "gerir apenas o dia seguinte".

A título de exemplo, Bagão Félix lembra que quando o primeiro-ministro se apresentou na Assembleia da República para discutir o Estado da Nação, depois de Bruxelas ter dado o `sim` ao Plano de Recuperação e Resiliência, António Costa convidou "para casamento os partidos à esquerda do Partido Socialista. Negando qualquer relacionamento, designadamente, com o Partido Social Democrata (PSD)".

Ou seja, sublinha Bagão Félix, quando "é preciso fazer reformas", o primeiro-ministro pede em "casamento ou em união de facto os partidos que são contra aspetos fundamentais da União Europeia e que são contra ou desconfiam da iniciativa privada".

Uma situação que Bagão Félix considera "um pouco estranha".