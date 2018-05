Portugal reage. Proposta de orçamento de Bruxelas é "inaceitável"

RTP02 Mai, 2018, 18:53 | Economia

Os cortes previstos incidem na Política Agrícola Comum e na Política para a Coesão.



Capoulas Santos, ministro português da Agricultura, sublinhou à RTP que, tal como está, esta é uma proposta inaceitável. Espera, contudo, que seja negociável nos próximos meses e sublinha que é importante conhecer os detalhes.



"Não estamos sós" na contestação, sublinhou ainda Capoulas Santos, referindo o exemplo de França.O comissário europeu da Agricultura, Phil Hogan, garantiu já que Portugal está protegido nos pagamentos diretos aos agricultores, apesar dos cortes de cinco por cento.Capoulas Santos disse à Antena 1 que, apesar dessas garantias, não está "tranquilo".A possível correção da proposta apresenta pela Comissão Europeia esta tarde terá de passar por um aumento das receitas da União, defendeu ainda o ministro da Agricultura.Uma hipótese já defendida pelo primeiro-ministro António Costa a 23 de fevereiro na reunião do Conselho Europeu e hoje rejeitada novamente esta tarde pelo CDS-PP.Os centristas disseram igualmente que a proposta de orçamento comunitário "acentua erros" do Governo português.Os democratas-cristão afirmam que o Executivo de Costa negociou mal como Bruxelas e quer ver o ministro do Planemento a responder perante o Parlamento.As primeiras críticas do Executivo à proposta para o orçamento comunitário plurianual vieram do ministro dos Negócios Estrangeiros.Santos Silva disse que o Governo português está descontente com a proposta e sublinha que os fundos indicados são insuficientes.Já o Presidente da República ecooou a posição do Governo e classificou a proposta de Bruxelas como "um mau ponto de partida".