Portugal realiza dois leilões de dívida entre 1.000 ME e 1.250 ME em 17 de fevereiro

Numa nota, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) indicou que estes dois leilões das linhas de BT têm "maturidades em 21 de maio de 2021 e 21 de janeiro de 2022".

A entidade prevê voltar depois ao mercado, com BT, no dia 17 de março, segundo um calendário no seu `site`.

Em 20 de janeiro, Portugal colocou 1.500 milhões de euros, igual ao montante máximo anunciado, em BT a seis e 12 meses, com os juros a descerem para mínimos de sempre.

Segundo a página do IGCP na agência Bloomberg, a 12 meses foram colocados 750 milhões de euros em BT à taxa de juro média de -0,522%, mínima de sempre e inferior à registada em 16 de setembro, quando foram colocados 1.250 milhões de euros à taxa de juro média de -0,497%.

A seis meses foram colocados 750 milhões de euros em BT à taxa média de -0,554%, mínima de sempre, que compara com a verificada também em 16 de setembro, quando foram colocados 500 milhões de euros a -0,520%.

Depois disso, no dia 03 de fevereiro, Portugal colocou numa operação sindicada 3.000 milhões de euros em dívida com maturidade em abril de 2052, tendo a procura atingido mais de 13 vezes o montante colocado, anunciou uma fonte do mercado.

A procura para esta emissão das novas obrigações terminou a atingir mais de 40.000 milhões de euros, adiantou a mesma fonte à Bloomberg.