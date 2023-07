Portugal realiza leilão de dívida para até 1.000 ME na quarta-feira

Numa nota hoje divulgada, o IGCP disse que "vai realizar no próximo dia 12 de julho pelas 10:30 horas dois leilões das OT com maturidade em 15 de junho de 2029 e 12 de outubro de 2035, com um montante indicativo global entre 750 milhões de euros e 1.000 milhões de euros".

O IGCP prevê emitir até 2.750 milhões de euros em dívida de curto prazo no terceiro trimestre do ano, além de emissões de dívida de longo prazo em leilões e vendas sindicadas, anunciou em 29 de junho.

De acordo com as linhas de atuação para o terceiro trimestre do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, decorrerão dois leilões de Bilhetes do Tesouro (BT) nos próximos três meses.

A instituição presidida por Miguel Martín prevê, para 20 de setembro, um segundo leilão de BT a seis meses e 12 meses, com um montante global indicativo entre 1.250 milhões e 1.500 milhões de euros.

O programa de financiamento do Tesouro para o terceiro trimestre prevê ainda emissões de Obrigações do Tesouro (OT) através da combinação de sindicatos e leilões, com colocações esperadas de 1.000 a 1.250 milhões de euros por leilão.

O IGCP indica que se estima que as emissões de OT atinjam 14,2 mil milhões de euros em 2023 - "uma diminuição de cerca de mil milhões de euros comparativamente à estimativa apresentada na atualização do programa de financiamento para o 2.º trimestre".