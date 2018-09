Portugal recebe quatro dos principais eventos marítimos a nível mundial

O primeiro é a "Portugal Shipping Week 2018", um evento internacional sobre transporte marítimo que decorre entre hoje e 21 de setembro.



Já entre os dias 19 e 20 de setembro decorre a "Seatrade Cruise Med", um dos maiores eventos do mundo referente ao setor dos cruzeiros na zona mediterrânica e mares adjacentes.



Ainda em setembro, há a terceira edição do "Oceans Meetings" com representantes governamentais de todo o mundo para debaterem e definirem as prioridades na gestão dos Oceanos.



E, finalmente, em Outubro, realiza-se a "BioMarine Bussiness Convention" em Cascais, O mais importante evento de biotecnologia marinha.



A Ministra do Mar, em entrevista ao programa Bom Dia Portugal, da RTP, explicou melhor o que estes eventos trarão a Portugal.