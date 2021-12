Portugal reforça apoio ao Orçamento do Estado de Cabo Verde

De acordo com a nota do Governo, "trata-se de um reforço excecional, em resposta ao apelo endereçado pelo executivo cabo-verdiano e que vai também ao encontro das conclusões do Grupo de Apoio ao Orçamento de Cabo Verde, que Portugal integra enquanto parceiro".

O Governo explica que Cabo Verde tem sido um dos países mais atingidos pelas consequências socioeconómicas da pandemia de covid-19, muito em particular no turismo, setor que tem sido o principal catalisador do desenvolvimento económico do país.

"Para lidar com este impacto, as autoridades cabo-verdianas têm vindo a adotar um pacote de medidas económicas, sociais e sanitárias, com o intuito de mitigar os efeitos da pandemia", reconhece o Governo português.

"No entanto, a continuação da situação pandémica no mundo traz desafios orçamentais acrescidos para o executivo cabo-verdiano, em particular para a recuperação económica, a proteção social e o fortalecimento do sistema de saúde, a que importa responder", conclui o MNE.