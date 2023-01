Portugal regista primeiro défice externo desde intervenção da troika

Foto: Reuters (arquivo)

Portugal registou o primeiro défice externo desde a intervenção do Fundo Monetário Internacional, do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia. De acordo com o Banco de Portugal, a economia portuguesa acumulou um défice face ao exterior de 1.573 milhões de euros nos primeiros 11 meses de 2022.