Portugal regista primeiro défice externo desde o resgate da Troika

Foi a primeira vez desde 2011 que houve um saldo negativo no período de janeiro a novembro.



No mesmo período de 2021 tinha havido um excedente próximo dos mil e 300 milhões de euros.



Este agravamento das contas do país fica a dever-se, em grande medidas, a um crescimento das importações superior às exportações, apesar do turismo ter impedido um resultado pior.



Portugal teve também um saldo negativo nas trocas financeiras com o exterior.