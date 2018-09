Portugal regista progressos no combate à corrupção no comércio internacional

RTP12 Set, 2018, 10:16 | Economia

No caso de Portugal, a Transparência e Integridade considera positiva a subida, resultante em grande medida do progresso no número de investigações e de casos, e de uma maior mobilização de agentes que exigem que a lei e a Convenção da OCDE sejam efetivamente implementadas, nomeadamente através do aumento da cooperação internacional.







O relatório classifica os países com base na implementação da Convenção Anti-Suborno da OCDE, que criminaliza a corrupção de agentes estrangeiros nas transações comerciais internacionais, dividindo-os nas categorias “Ativo”, “Moderado”, “Limitado” e “Pouca ou Nenhuma [implementação]”.

Brasil e Israel são os dois países que melhoraram drasticamente as suas classificações, enquanto Áustria, Canadá, Finlândia e Coreia do Sul têm níveis decrescentes na implementação da Convenção.







Além de propor a intensificação dos esforços de implementação da Convenção, a Transparency International recomenda aos governos uma melhor responsabilização e dissuasão, que facilitem investigações transfronteiriças com assistência jurídica mútua a outros países e o assegurar de sanções dissuasivas e imparciais.







c/Lusa



O estudo refere a abertura de quatro processos de corrupção internacional e o início de procedimentos legais para um caso em Portugal. O relatório dá conta do processo Rota do Atlântico, como exemplo, um caso que envolve o empresário José Veiga, detido por suspeita dos crimes de corrupção, tráfico de influências e participação em negócio, entre outros ilícitos.“Apesar da melhoria, ainda há um longo caminho a percorrer para Portugal alcançar uma posição de topo na prevenção e combate ao suborno estrangeiro e à corrupção no comércio internacional. A falta de vontade política para proteger os denunciantes e apoiar a denúncia com interesse público é, sem dúvida, um grande obstáculo a este esforço, bem como a deficiência crónica do sistema judicial”, refere susana Coroado, Vice-Presidente da Transparência e Integridade Portugal, numa nota enviada às redações.O relatório aponta a "lentidão" da justiça e uma definição "vaga" do que são subornos como entraves a uma performance ainda melhor de Portugal. De acordo com a Transparência e Integridade Portugal, as restrições materiais e de recursos humanos levam a um constante adiamento de casos pendentes e à não abertura de novas investigações, deixando a recomendação de um fortalecimento das autoridades judiciais e auditoras.À escala global, o cenário é outro. De acordo com a Transparency International. a maioria dos grandes exportadores mundiais não está a conseguir punir as empresas que pagam subornos no exterior.O relatório hoje publicado conclui que apenas 11 das 44 jurisdições avaliadas tem uma conduta ativa ou moderada na fiscalização de empresas que subornam no exterior. São eles: Alemanha, Israel, Itália, Noruega, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos (implementação ativa); e ainda Austrália, Brasil, Portugal e Suécia (implementação moderada). Juntos, estes países são responsáveis por 30,8% das exportações mundiais.A avaliação deste ano inclui pela primeira vez a China, o maior exportador mundial, bem como a Índia, Singapura e Hong Kong, que não são signatários da Convenção da OCDE. São, no entanto, signatários da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que também defende o reforço da lei contra o suborno estrangeiro.Esses quatro países não pertencentes à OCDE estão na categoria “pouca ou nenhuma implementação”. Todos juntos, os 33 países que se encontram nas categorias “limitada” e “pouca ou nenhuma implementação” respondem por aproximadamente 52% das exportações mundiais. Só a China contribui com 10,8% do total.“É inaceitável que grande parte do comércio mundial seja suscetível à corrupção, livre de consequências. Os governos prometeram implementar e aplicar leis contra o suborno de funcionários estrangeiros sob as convenções da OCDE e da ONU. No entanto, muitos nem sequer investigam casos importantes de grande corrupção, que envolvem empresas estatais e políticos. Estes têm um efeito especialmente corrosivo e, em última análise, afetam os cidadãos comuns”, refere Delia Ferreira Rubio, Presidente da Transparency International, numa nota enviada às redações.