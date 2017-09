Partilhar o artigo Portugal saiu do "lixo" mas contenção é para manter, avisa Centeno Imprimir o artigo Portugal saiu do "lixo" mas contenção é para manter, avisa Centeno Enviar por email o artigo Portugal saiu do "lixo" mas contenção é para manter, avisa Centeno Aumentar a fonte do artigo Portugal saiu do "lixo" mas contenção é para manter, avisa Centeno Diminuir a fonte do artigo Portugal saiu do "lixo" mas contenção é para manter, avisa Centeno Ouvir o artigo Portugal saiu do "lixo" mas contenção é para manter, avisa Centeno