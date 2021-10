Portugal sublinha oportunidades "muito grandes" de cooperar com Cabo Verde no digital

"Portugal cada vez mais tem sido capaz de atrair centros de serviços, de desenvolvimento e de competências no setor digital e há duas coisas que nós sabemos: é necessário ter boas telecomunicações e energia e, sobretudo, pessoas qualificadas adequadamente", afirmou Siza Vieira.

O também ministro de Estado e da Economia falava, na cidade da Praia, à saída de um encontro com o vice-primeiro-ministro, ministro das Finanças e do Fomento Empresarial e da Economia Digital de Cabo Verde, Olavo Correia, no âmbito de uma visita ao arquipélago.

"E por isso a cooperação ao nível da formação dos recursos humanos para suprir as necessidades que as empresas tecnológicas precisam é muito importante", acrescentou Pedro Siza Vieira, elogiando a "enorme vantagem" de Cabo Verde, que é a "boa educação" de base da sua população.

"Torna mais fácil relativamente a outros países adequarmos a formação específica que as empresas tecnológicas precisam", prosseguiu o ministro.

O governante lembrou que Portugal tem feito "um grande esforço" para que as universidades e politécnicos tenham programas de formação superior que respondam às necessidades destas empresas na área do digital.

"E acho que é isso que temos que continuar a oferecer. Há muitos estudantes cabo-verdianos nas universidades portuguesas, nos politécnicos portugueses, como também julgo que podemos ajudar a própria Universidade em Cabo Verde o robustecer essa sua capacidade formativa", frisou.

Para o vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, o digital é uma "área potencial" para o país, em que a parte mais fácil são as infraestruturas, mas o mais importante é a qualidade dos recursos humanos.

"Esse é o grande desafio das universidades, o Governo também com o quadro de incentivos, para formarmos jovens. E essa é uma área onde nós temos empregos qualificados, que significam empregos bem remunerados, que significam também qualidade de vida", salientou Olavo Correia.

A ideia, relembrou o ministro, é fazer de Cabo Verde um `hub` tecnológico, para domiciliar empresas portuguesas e de outros países, para desenvolverem os seus serviços a partir do arquipélago e exportar para outros países, empregando jovens cabo-verdianos.

Segundo Olavo Correia, a área das tecnologias e da economia digital é "prioritária" para o Governo nos próximos anos.

Além das oportunidades de investimentos na área do digital, os dois ministros falaram ainda durante o encontro sobre a criação de condições para haver mais investimento produtivo na área dos bens e dos serviços no país africano.

Depois do encontro com o vice-primeiro-ministro, Pedro Siza Vieira visitou o Núcleo Operacional Para a Sociedade de Informação (NOSi), que tem por missão liderar a transformação digital no setor público cabo-verdiano.