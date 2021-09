Portugal tem lugar de destaque no Cartoon Forum, o maior festival europeu de animação

"É o maior evento europeu e o único nestes moldes. Temos duas hipóteses para financiar as nossas séries - estes eventos ou ir aos mercados. No Cartoon Forum temos oportunidade de mostrar o nosso projeto, e é muito importante para as séries europeias independentes. É fulcral", disse o produtor Diogo Carvalho, do estúdio Sardinha em Lata, em declarações à agência Lusa.

O estúdio Sardinha em Lata, o Sparkle Animation, a Ukbar Filmes e a Take It Easy são os quatro estúdios e produtores portugueses que vão apresentar os seus projetos no Cartoon Forum 2021 em busca de financiamento. No total, vão ser apresentados 84 projetos, vindos de 13 países diferentes e que procuram cerca de 326 milhões de euros de investimento.

Estes projetos são séries de animação de televisão ou plataformas digitais, e são dirigidas para crianças, mas também para adolescentes e adultos.

Cada produtor ou autor terá cerca de 20 minutos no palco para mostrar e falar do seu projeto, num género de `pitch`.

Sendo um momento de encontro para produtores e distribuidores, assim como investidores privados, os projetos com mais destaque conseguem recolher os fundos necessários para a sua concretização

A Sardinha em Lata já conseguiu financiamento realizar dois projetos após participações no Cartoon Forum, nomeadamente "Os Diários de Alice", que está a ser produzida atualmente. A este encontro europeu trazem dois novos projetos: "Pete & Bern`s" e "The Saskatoons".

O estúdio Sparkle Animation vai apresentar "Biriki", a produtora Ukbar Filmes vai estar presente com "The Adventures of Princess P" e a Take it Easy com "What`s It All About?".

Desde a sua criação, em 1990, o Cartoon Forum ajudou 870 séries de animação a conseguirem cerca de 3,1 mil milhões de euros para serem realizadas, sendo esta iniciativa cofinanciada pelo programa MEDIA da Europa Criativa, um programa da União Europeia.

Sem espaços como o Cartoon Forum, segundo Diogo Carvalho, seria muito difícil produzir animação em Portugal.

"O cinema independente e séries dependem muito dos incentivos que o Estado dá, e isto passa-se em toda a Europa. E o financiamento para séries em Portugal são 600 mil euros divididos por dois projetos, logo é muito baixo. Não é nada. E depois não há investimento privado em Portugal", explicou o produtor.

O estúdio Sardinha em Lata está ainda nomeado para os prémios deste evento, na categoria de melhor produtor do ano.

O Cartoon Forum decorre entre os dias 20 e 23 de setembro, em Toulouse, França, voltado ao formato presencial após uma edição digital em 2020.