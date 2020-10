Portugal vai ao mercado financiar-se até mil milhões de euros

O organismo, que gere a dívida pública, "vai realizar no próximo dia 14 de outubro pelas 10h30 horas dois leilões das linhas de OT com maturidade em outubro de 2028 (OT 2,125% 17out2028) e em abril de 2037 (OT 4,1% 15abr2037)" com um "montante indicativo global entre 750 milhões de euros e 1.000 milhões de euros", de acordo com a informação no "site" da entidade.



Para já, não há mais leilões até ao fim do ano no calendário publicado pelo ICGP.



Nos últimos leilões de OT, em 9 de setembro, Portugal colocou 1.211 milhões de euros, abaixo do máximo indicativo, em OT a 10 e 25 anos, a juros mais baixos.



Naquela data foram colocados 964 milhões de euros em OT com maturidade em 18 de outubro de 2030 (OT 0,475% 18out2030) - cerca de 10 anos - à taxa de juro de 0,329%, inferior à registada em 26 de agosto, de 0,336%, quando foram colocados 800 milhões de euros.



A procura cifrou-se em 2.110 milhões de euros, 2,19 vezes o montante colocado.



Com maturidade em 15 de fevereiro de 2045 (OT 4,1% 15fev2045) - cerca de 25 anos -, Portugal colocou ainda 247 milhões de euros à taxa de juro de 1,045%, inferior à registada no anterior leilão comparável, em 10 de julho de 2019, quando foram colocados 270 milhões de euros em OT à taxa de juro de 1,426%.



A procura atingiu cerca de 842 milhões de euros, 3,41 vezes o montante colocado.