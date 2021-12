Portugal vai "cumprir com as metas orçamentais", diz João Leão

, começou por dizer João Leão.No terceiro trimestre, verificou-se umEstes dados, continuou, garantem que

"É um resultado muito positivo para Portugal, que assenta na forte recuperação da economia e do emprego, que atingiu neste trimestre o valor mais alto da última década". E acrescentou que estes resultados foram possíveis porque o Governo não hesitou “no combate à pandemia e nos apoios às empresas e às famílias”.





Quanto à evolução da despesa, o ministro com a pasta das Finanças esclareceu que, devido à evolução da pandemia, “foi necessário aumentar a despesa extraordinária na saúde e nos apoios de emergência às empresas e às famílias, muito acima do inicialmente previsto no orçamento”. Esta despesa, acrescentou, explica-se também com o recrutamento de mais profissionais de saúde para o Serviço Nacional de Saúde.



“Este investimento, muito acima do previsto no combate da pandemia e seus efeitos, permitiu resultados muito importantes para o país”, afirmou ainda, enumerando: “Na saúde, Portugal atingiu mesmo uma taxa de vacinação contra a covid mais alta do mundo. A taxa de desemprego, de 6,4 por cento, é hoje mais baixa do que em 2019”.





Sobre a restante despesa do Estado, os dados indicam que em 2021, a “despesa deverá ficar exatamente em linha com o previsto no Orçamento de Estado e, por isso, sem derrapagens”.



Os dados confirmam que “Portugal já retomou a trajetória de redução da dívida pública”, que deverá “diminuir de 135 por cento em 2020 para 127 por cento este ano”.



“Vamos cumprir, pelo sexto ano consecutivo, as metas orçamentais definidas. É uma tradição nova que introduzimos nas finanças portuguesas desde que aqui chegámos em 2016. De contas certas, sem derrapagens”, continuou.



Questionado pela RTP sobre o défice de 2021, João Leão respondeu que “ainda falta um trimestre”, mas que o Governo pode assegurar que vai “cumprir mais uma vez”.



“Cumprimos a meta dos 4,3 por cento”, disse o ministro aos jornalistas, acrescentando que se verificar algum desvio é porque o défice ficará abaixo do previsto.



Por outro lado, João Leão afirmou ainda que os dados indicam que haverá um crescimento do PIB em “linha do que tinha sido previsto em 4,8 por cento”.



“Para o ano, em 2022, estimamos um crescimento de 5,5 por cento e a OCDE coloca Portugal como o país que mais vai crescer de toda a OCDE com uma taxa de 5,8 por cento”, explicou.