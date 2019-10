PortugalFoods quer duplicar presença de empresas portuguesas na feira Anuga

Lusa03 Out, 2019, 10:49 | Economia

"Portugal tem crescido nesta feira, é a quarta edição em que vimos procurando crescer mais em espaço e em número de empresas, mas é uma feira que está totalmente tomada e ainda não conseguimos atingir a dimensão que ambicionamos", confessou o presidente do Conselho de Administração da PortugalFoods, Amândio Santos, à agência Lusa.

A Anuga é um dos "grandes eventos realizados na Europa" com uma "amplitude global de promoção do agroalimentar" que funciona como "uma montra para o mundo".

"Não vamos à Alemanha a pensar no mercado alemão, mas sim para contactarmos com o consumidor asiático, do Médio Oriente, da Europa de Leste (...). É essa vantagem de estarmos numa montra destas que nos permite chegar aos diferentes segmentos num único espaço", adiantou.

No total, 75 empresas portuguesas, um número recorde, de acordo com a Embaixada de Portugal na Alemanha, vão estar presentes neste certame bienal que disputa com a SIAL Paris o título de maior feira do agroalimentar na Europa.

"Esperamos vir a crescer de uma forma consistente nesta feira, sendo que a dimensão que temos já tem uma mancha muito significativa de Portugal, já dignifica claramente a nossa presença e aquilo que fazemos, mas ambicionamos duplicar a nossa presença, caso consigamos que a feira nos privilegie com um aumento de espaço", revelou Amândio Santos.

Com a PortugalFoods, associação constituída por empresas, entidades do sistema científico e tecnológico e entidades nacionais e regionais que representam o setor agroalimentar, viajam 27 empresas, mais 12 que na primeira edição em que participou.

"Entendemos que Portugal tem uma marca, é um produto de excelência, não produz em quantidades muito massificadas, mas produz com muita qualidade e homogeneidade. Conseguimos que os nossos produtos, seja pela sua textura ou sabor, compitam com produtos de outras origens demonstrando que Portugal tem a capacidade de fazer bem e de garantir que faz sempre bem", destacou o presidente do conselho de administração da PortugalFoods, acrescentando que são vários os motivos que levam Portugal a ser olhado como um fornecedor de confiança.

"A Alemanha é um país importante para Portugal, posicionamo-nos num segmento de produtos `premium` [mais altos]. Não temos uma presença de produtos base e nesse segmento premium fazemos volumes mais reduzidos. É um país onde temos todas as condições para crescer", frisou Amândio Santos.

Em termos de volume de negócios o setor agroalimentar tem um peso de cerca 6% na economia, sendo que a indústria agroalimentar e das bebidas representam cerca 19% da indústria transformadora nacional.

Em 2018, as exportações da Fileira Agroalimentar foram de aproximadamente 6,5 mil milhões de euros, representando 11,5% das exportações totais portuguesas.

A Anuga começa no próximo sábado, 5 de outubro, e termina no dia 9, em Colónia. Na última edição, a feira contabilizou 165 mil visitantes e mais de 7.400 expositores.