Portuguesa Bondalti investe 60 milhões de euros em nova fábrica de químicos no norte de Espanha

Em comunicado, a companhia adianta que a nova unidade fabril "vai posicionar a Bondalti como o principal produtor no segmento do cloro-álcalis na Península Ibérica", prevendo-se que esteja "a laborar em pleno durante os próximos meses".

"A nossa unidade em Torrelavega consolida a nossa estratégia de crescimento e é determinante para nos posicionar como uma companhia de verdadeiro alcance internacional. Com o arranque das operações, abre-se uma nova era para a Bondalti, uma época de novas oportunidades e de novas conquistas no mercado", afirma o presidente-executivo da Bondalti, João de Mello, citado no comunicado.

Com uma capacidade instalada de 68.000 toneladas por ano, a nova unidade irá centrar-se na produção de cloro, soda cáustica, hidrogénio, ácido clorídrico e hipoclorito de sódio, "respondendo à procura de mercado para produção de poliuretanos e de PVC, tratamento e purificação de água, produção de têxteis, pasta de papel, alumínio, produtos de limpeza e aplicações na grande maioria de produtos manufaturados".

Segundo refere, a unidade espanhola da Bondalti está situada "num dos mais importantes parques industriais da Península Ibérica, da Solvay", e culmina "quase dois anos de intenso trabalho desenvolvido por técnicos da Bondalti e equipas contratadas".

No comunicado, a empresa destaca que a experiência adquirida na unidade de Estarreja "foi fundamental para a implementação das mais avançadas técnicas de produção disponíveis, nomeadamente a de cloro com tecnologia de membrana, a qual se destaca pela sua alta eficiência energética e sustentabilidade ambiental".

"O impacto socioeconómico em Torrelavega, pequena cidade situada a cerca de 30 quilómetros de Santander, será igualmente relevante, fruto da criação de 150 postos de trabalho diretos e indiretos", sustenta, salientando que "a criação de oportunidades junto da comunidade local é uma das prioridades da Bondalti, ao abrigo da sua política de sustentabilidade social".

Bondalti foi a designação assumida desde maio de 2018 pelo negócio da indústria química do Grupo José de Mello, até então desenvolvido sob a insígnia da Companhia União Fabril (CUF), passando CUF a ser a marca da área da saúde do grupo.