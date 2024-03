A Antena 1 visitou a Feira de Emprego do Porto, por onde passara, na terça-feira, mais de mil pessoas: muitos portugueses, mas também muitos imigrantes que vieram para o país à procura de oportunidades de trabalho.

A Feira do Emprego do Porto decorreu no Palácio da Bolsa, com muitos interessados a comparecer.





Além da Feira de Emprego do Porto, vão decorrer mais quatro feiras de emprego: no Algarve (05/02/24), no Alentejo (20/02/24), em Lisboa (01/03/24) e no Centro do país (16/04/24).