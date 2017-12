Portugueses investem mais em fundos de tesouraria e planos poupança reforma

O Jornal de Negócios, avança que é o valor mais elevado desde 2009, ano em que o investimento foi superior a 2 mil milhões de euros.



A indústria atravessa o melhor momento dos últimos oito anos.

Com as subscrições registadas, a indústria está perto de anular os resgates de mais de 900 milhões de euros do último ano.



Os fundos de tesouraria e os planos poupança reforma foram as categorias mais procuradas este ano.

