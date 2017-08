Partilhar o artigo Portugueses pagaram menos 44 milhões em taxas moderadoras no SNS Imprimir o artigo Portugueses pagaram menos 44 milhões em taxas moderadoras no SNS Enviar por email o artigo Portugueses pagaram menos 44 milhões em taxas moderadoras no SNS Aumentar a fonte do artigo Portugueses pagaram menos 44 milhões em taxas moderadoras no SNS Diminuir a fonte do artigo Portugueses pagaram menos 44 milhões em taxas moderadoras no SNS Ouvir o artigo Portugueses pagaram menos 44 milhões em taxas moderadoras no SNS