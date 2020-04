Portugueses "quase a arrancar os cabelos" na espera de abertura de barbeiros e cabeleireiros

As tesouras já não entram em acção há mês e meio. E a verdadeira tesourada foi nas receitas deste sector, que emprega mais de 50 mil pessoas, incluindo também os institutos de estética.



O repórter Nuno Amaral até um barbeiro, em Vila Nova de Gaia, que está ansioso para voltar a tratar da gadelha dos clientes.



Barbeiros, cabeleireiros e centros de estética regressam à actividade ao que tudo indica já no dia 3 de maio.



As novas regras implicam marcação prévia obrigatória, com atendimento com luvas, máscaras e viseiras.



Passa também a ser proibido aos clientes aguardar pela vez dentro das instalações.