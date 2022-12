Portugueses vão às poupanças para aguentar a crise

Foto: freestocks - Unsplash

As famílias portuguesas já estão a recorrer às poupanças para sobreviver a uma crise que ainda vai piorar. O alerta é do Banco de Portugal, que no último boletim revela que a taxa de poupança vai cair para 3,9% em 2023.