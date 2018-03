Pós-Brexit. Manter regras europeias sem tutela de Bruxelas

Graça Andrade Ramos - RTP02 Mar, 2018, 15:36 / atualizado em 02 Mar, 2018, 16:11 | Economia

O acesso aos respetivos mercados vai ser "menor do que é hoje", reconheceu Theresa May, ao mesmo tempo que admitia uma parceria aduaneira para agilizar os movimentos de mercadorias em portos e aeroportos.



Já a "jurisdição do tribunal Europeu de Justiça no Reino Unido tem de terminar", acrescentou, apesar de admitir a manutenção de regras e níveis de qualidade europeus para garantir o acesso ao mercado único.



O Reino Unido quer garantir a liberdade de estabelecer novos acordos comerciais, contrlar as suas próprias leis e uma "fronteira tão sem atritos quanto o possível" com a UE, mas quaisquer disputas sobre a futura relação não poderão realizar-se sob a tutela "de um tribunal de qualquer uma das partes", sublinhou a primeira-ministra.

"Parceria ampla"

May começou por se comprometer a "unir o nosso país". Num recado a Bruxelas com leitura interna, afirmou que ambas as partes terão de aceitar que "nenhuma pode ter exatamente aquilo que queremos", mas mostrou-se confiante de que será possível um acordo.



"Estamos a abandonar o mercado único, a vida vai ser diferente", avisou, perante uma plateia reunida em Mansion House, Londres, ao mesmo tempo que explicava os "factos concretos" do pós-Brexit.



A responsável britânica sublinhou que deseja "a mais ampla e profunda parceria" possível com a UE, de forma a cobrir mais áreas do que qualquer outro acordo.



Por outro lado, a futura relação terá de se realizar sob uma arbitragem totalmente independente assim como um acordo que garanta a proteção de dados.

Regras europeias sem tutela

Sobre o acesso aos mercados respetivos, a primeira-ministra considerou que tem de se concretizar de forma justa, sendo necessários "compromissos vinculativos". O país poderá por exemplo continuar a adotar regras, em áreas "como ajuda estatal e competição, em consonância com as da União Europeia", explicou.May frisou a necessidade de pôr fim à jurisdição do Tribunal Europeu de Justiça na Grã-Bretanha, mas sublinhou que as leis britânicas não necessitam de ser as mesmas da UE para obter o mesmo resultado.



A manutenção de níveis europeus de produção e de acordos aduaneiros poderá ser um constrangimento às empresas britânicas para não baixarem níveis de qualidade, reconheceu May, mas tal não seria de qualquer modo desejável, referiu.



A primeira-ministra lembrou ainda que, se o Parlamento britânico vier a decidir não manter os atuais níveis de exigência produtiva, terá de ter presente as consequências que a decisão acarretaria no acesso aos mercados.



May propõe ainda o estabelecimento de testes de qualidade antes da comercialização na Europa de produtos made in UK.

Parceria aduaneira

A porta ficou assim aberta à permanência britânica em agências europeias que regulam áreas como a aviação, produtos químicos e medicina, possibilitando às empresas britânicas manterem posição de mercado. A primeira-ministra britânica proclamou igualmente a intenção de manter os níveis de respeito ambiental após o Brexit e explorar de forma sustentável as suas reservas de pescado.



O Reino Unido poderá estabelecer ainda uma parceria aduaneira com a União Europeia após o Brexit, com um acordo que agilize a aplicação de taxas e reduza atrasos em portos e aeroportos.



Theresa May explicou que o país pode vir a estabelecer um sistema no qual Londres aceitaria tarifas estabelecidas pela Europa para bens produzidos para a União Europeia, ao mesmo tempo que aplicaria tarifas diferentes a mercadorias destinadas à Grã-Bretanha.

Acesso à Irlanda do Norte é inegociável

Sobre um dos pontos mais complicados do futuro acordo, as relações fronteiriças entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, a primeira-ministra garantiu ainda que não irá aceitar que o Brexit ponha em risco a paz alcançada.



Qualquer proposta para criar uma fronteira marítima no mar irlandês ou que implique a quebra do mercado comum britânico seria inaceitável, sublinhou May, numa resposta ao esboço de proposta de acordo avançado quarta-feira pela TaskForce 50, da União Europeia.



May cedeu a uma exigência de Bruxelas e afirmou esta sexta-feira a necessidade de estabelecer uma data final para o período de transição pós-Brexit, que Londres propôs e Bruxelas aceitou.



A implementação tem de ser limitada no tempo, não pode ser uma solução permanente e é vital para auxiliar as empresas a adaptar-se, disse a primeira-ministra.



O Brexit está marcado para 29 de março de 2019. O período de transição, a ser implementado, deverá rondar os dois anos.

"Vamos a isto"

A decisão de abandonar a União Europeia também não será revista, garantiu a chefe do Governo britânico. "Não voltaremos a pensar no Brexit", afirmou. "O povo britânico votou pelo Brexit e penso que cabe aos seus políticos implementar a decisão que lhe pedimos que tomasse".



"Vamos a isto", lançou May ao bloco europeu, sublinhando que não se deixará impressionar pelas exigências de Bruxelas nas negociações nem ameaçará abandoná-las. O melhor acordo para ambas as partes irá necessitar de soluções criativas e corajosas, frisou.



O Reino Unido, espera a primeira-ministra, poderá emergir do Brexit como uma nação mais forte e coesa, tanto para os que votaram pela saída como pelos que votaram pela permanência na UE.