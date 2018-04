Pós-Brexit. Somos defensores de que a relação seja o mais próxima e aberta possível

Sandra Salvado - RTP10 Abr, 2018, 11:26 / atualizado em 10 Abr, 2018, 11:26 | Economia

No encontro com a sua homóloga britânica, Theresa May será discutido o novo quadro de relações bilaterais após o Brexit, que terá um caráter essencialmente económico.



“Obviamente, nesta segunda fase, em que se desenha o futuro das relações comerciais entre a União Europeia e o Reino Unido nós somos defensores de que essa relação seja o mais próxima e aberta possível porque isso é bom para a economia europeia e é bom para a economia britânica”, explicou aos jornalistas António Costa esta terça-feira.



O Primeiro-ministro disse que toda a negociação está unificada no negociador-chefe da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, mas disse que têm “dado atenção particularmente à componente que tem a ver com os direitos dos cidadãos, tendo em conta a importância da comunidade portuguesa residente no Reino Unido. Tendo em conta a importância da comunidade britânica residente em Portugal e tendo em conta a importância enorme para o turismo português do fluxo de turistas britânicos que anualmente nos visitam”.



"Viso ter sucesso nesta negociação"

António Costa deverá ainda reiterar a posição portuguesa em relação ao processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Nas declarações públicas que tem feito, o primeiro-ministro português sempre se demarcou da posição de Bruxelas que reclamou negociações duras com Londres.“O primeiro-ministro português vai auscultar Theresa May sobre a avaliação que o Reino Unido faz do atual momento negocial tendo em vista a conclusão do acordo de saída. Mas a reunião servirá, sobretudo, para preparar o quadro da relação futura a nível bilateral”, referiu ainda fonte do Governo àRecorde-se que o investimento britânico em Portugal cresceu cinco vezes no ano passado. Aumentou de 140 para 750 milhões de euros. Entrevistado pela, o Presidente da Agência criada para atrair empresas britânicas disse que a saída do Reino Unido da União Europeia terá motivado parte deste investimento.Há um mês, o negociador-chefe para o Brexit disse que era preciso "acelerar" a negociação para que esta seja bem-sucedida, mas garantiu que a União Europeia estava preparada para qualquer eventualidade, inclusive uma saída "desorganizada"."Em 30 de março de 2019, daqui a 13 meses, o Reino Unido não será mais um membro da União Europeia. Foi isso que o Reino Unido quis. Temos de preparar a retirada de forma organizada. Temos de o fazer com base num texto. Entre hoje e o próximo outono temos de alcançar um acordo definitivo sobre este projeto, uma vez que é preciso reservar uns meses para a sua ratificação", sublinhou na altura.Michel Barnier rejeitou a sugestão de que as suas palavras tenham como objetivo pressionar o Reino Unido, dizendo conhecer e respeitar a situação política britânica."Não procuro provocar choques, viso ter sucesso nesta negociação. Devo recordar que o Reino Unido decidiu unilateralmente deixar a UE, após o referendo. Foi o Reino Unido que unilateralmente, através de uma carta de Theresa May, decidiu fixar a data para a saída da UE. Estamos a 13 meses dessa data. Não procuro provocar, não há arrogância da minha parte. Tenho um grande respeito por esse país”.E acrescentou: "O Reino Unido continua a insistir em tratar de forma diferente os cidadãos que cheguem ao país no período de transição. Para nós, Estados-Membros, é fundamental que o acervo comunitário continue a ser aplicado nesse período, não faz sentido que assim não seja”.António Costa vai estar também com representantes da comunidade portuguesa na embaixada de Portugal no Reino Unido.O segundo dia do primeiro-ministro na capital britânica será totalmente dominado pela agenda económica, começando com um pequeno-almoço com potenciais investidores.António Costa participa depois num fórum de negócios “Portugal/Reino Unido – uma ocasião para apresentar os mais relevantes indicadores sobre a evolução da economia portuguesa ao longo dos últimos.Nesta sua visita, o primeiro-ministro estará ainda numa segunda conferência económica sobre negócios entre Portugal e a Índia, que tem uma comunidade considerada poderosa do ponto de vista económico na Grã-Bretanha.Durante a visita de Estado que António Costa realizou à Índia, em janeiro de 2017, o primeiro-ministro anunciou uma unidade de missão para candidatar Portugal a receber empresas de países terceiros que tencionem deslocalizar-se na sequência da saída do Reino Unido da União Europeia.“Portugal pode ser uma excelente plataforma para empresas que estão instaladas na União Europeia e que não têm vontade de sair deste espaço”, declarou na altura António Costa.