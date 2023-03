POSEUR com 104% de compromisso e mais de 82% de execução até fevereiro

"Temos uma trajetória perfeitamente normal para a implementação de um programa. Até ao final de fevereiro, a taxa de compromisso é de 104%, uma ultrapassagem de quatro pontos percentuais, que corresponde ao normal `overbooking` para as quebras de execução", afirmou Helena Azevedo da equipa diretiva do POSEUR, que falava na Subcomissão de Acompanhamento dos Fundos Europeus e do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A Assembleia da República vai ouvir os representantes de todos os programas operacionais, numa altura em que o período de execução do Portugal 2020 está a chegar ao fim.

A execução do programa está agora em 82,3%, depois de dois anos com "fortes taxas" de execução.

O primeiro eixo, que diz respeito à transição energética, conta com 737 milhões de euros programados e 747 milhões de euros aprovados, somando uma execução de 67%.

Por sua vez, o eixo dois, relativo à adaptação às alterações climáticas e prevenção de risco, totaliza 92% de execução e 425 milhões de euros aprovados, numa dotação total de 428 milhões de euros.

Já o eixo três, sobre a proteção do ambiente e eficiência dos recursos, com 993 milhões de euros de dotação, apresenta agora 90% de execução e 1.086 milhões de euros de fundo aprovado.

"A nossa aposta é de, nos 10 meses que faltam, conseguir taxas de execução próximas dos 100% em cada um dos eixos", referiu Helena Azevedo.

Segundo os dados apresentados por esta responsável, as tipologias do programa que apresentam uma execução mais elevada são a regeneração de instalações industriais abandonadas, ciclo urbano da água e adaptações às alterações climáticas.

No sentido oposto, aparecem as infraestruturas de transporte (59,8%), nomeadamente os investimentos no metro de Lisboa e do Porto, bem como na Infraestruturas de Portugal (IP).

Segue-se a eficiência energética nas infraestruturas públicas, com 64,7% de execução até fevereiro.

"Estamos a promover um diálogo e articulação permanente com os beneficiários para confirmar as suas capacidades de execução e o planeamento financeiro para chegarmos ao final de 2023 com 100% de execução, o que prevemos que vai acontecer", assegurou.

Em 2021, o POSEUR ultrapassou a sua meta de execução e, no ano seguinte, ficou um milhão de euros abaixo.

Para 2023, a meta de execução foi fixada em 417 milhões de euros, em linha com o ano anterior, o que para a equipa do programa é alcançável.

Em resposta aos deputados, Helena Azevedo reiterou estar consciente de que este é o último ano para a execução do programa, garantindo que a situação está a ser acompanhada, mensalmente, "com um trabalho muito próximo dos beneficiários".

Com uma dotação global de cerca de 26.000 milhões de euros, o programa Portugal 2020 (PT 2020), onde se integra o POSEUR, consiste num acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia, "no qual se estabelecem os princípios e as prioridades de programação para a política de desenvolvimento económico, social e territorial de Portugal, entre 2014 e 2020".

Os primeiros concursos do programa PT 2020 foram abertos em 2015.