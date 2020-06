"Posições não estão assim tão distantes". Johnson deseja acordo com UE em julho

, afirmou Boris Johnson em declarações emitidas pela estação televisiva Sky News, depois de uma reunião por videoconferência com responsáveis europeus., acentuou o primeiro-ministro do Reino Unido.

Recorde-se que o Governo britânico havia ameaçado, em fevereiro, pôr de parte as negociações pós-Brexit à falta de progressos até junho.



Depois do adeus à União Europeia, selado a 31 de janeiro, o Governo britânico negoceia agora com os diretórios de Bruxelas um novo enquadramento para as relações comerciais entre o Reino Unido e o bloco comunitário, uma vez esgotado o período de transição, no fim de 2020.Contudo, as negociações não têm resultado e progressos palpáveis. Algo que robustece o cenário dePela primeira vez, Boris Johnson participou esta segunda-feira numa reunião de alto nível com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli. O objetivo: fazer um balanço do andamento das negociações.; igualmente o apelo à definição célere de “um terreno de entendimento sobre os princípios que sustentem qualquer acordo”.

“O verdadeiro teste”



EU-UK meeting with @vonderleyen @EP_President & @BorisJohnson



A broad & ambitious agreement, in line with #EUCO guidelines, is in our mutual interest.



Ready to put a tiger in the tank but not to buy a pig in a poke. Level playing field is essential.https://t.co/uniMjyXvfb — Charles Michel (@eucopresident) June 15, 2020

As principais pedras na engrenagem destas negociações são as garantias de uma concorrência leal em matéria fiscal, social e ambiental reclamadas pela União Europeia, que teme ver emergir às suas portas uma economia desregulada.No Twitter, o presidente do Conselho Europeu escreveu estar pronto “a colocar um tigre no tanque” das conversações, mas não a “comprar um porco ensacado”. “As condições equilibradas de concorrência são essenciais”, vincou Charles Michel.Fonte europeia, citada pela agência France Presse, adianta que “o verdadeiro teste” ocorrerá nas próximas rondas negociais, no final de junho e no início do próximo mês.Se o processo negocial falhar, passam a aplicar-se as regras da Organização Mundial do Comércio, com onerosos direitos aduaneiros e controlos fronteiriços.

c/ agências