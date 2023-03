Poucos afroempreendedores entre criadores de `startups` em Portugal

O estudo foi promovido pela Djassi África, fundada em 2020 em Londres pelos irmãos Fernando e Rudolphe Cabral, e que investe em inovação digital e empreendedorismo, face à "baixa representatividade e visibilidade de afroempresários no sistema português de inovação".

Segundo o estudo `AFROPRENEURS Report -- State of Black Founders & Ventures in Portugal`, quase metade (48%) tem menos de 35 anos, as mulheres (54%) representam mais de metade dos homens, e a esmagadora maioria (80%) provém ou tem ligações culturais aos países africanos de língua oficial portuguesa, com metade a ter a nacionalidade portuguesa e 19% têm dupla nacionalidade.

Os afroempreendedores têm elevados níveis de instrução, com pouco mais de três quartos (76%) a possuírem cursos universitários, entre os quais 24% têm o grau de mestre e 3% completaram o doutoramento.

A primeira das três principais motivações é a independência financeira, seguindo-se a solução de problemas da sociedade e o interesse pessoal ou paixão.

Relativamente à área de residência, a maior parte (84%) vive na região metropolitana de Lisboa (84%), alinhando com a tendência global de alta densidade populacional nos centros urbanos.

Quase dois terços (65%) criaram `startups` ligadas ao comércio digital e os restantes são de ideias de negócios, com as principais áreas de atividade a serem `media` e indústrias criativas, tecnologias da informação e consultoria, "que replica parcialmente a tendência" em Portugal.

O estudo, que avaliou também o impacto dos constrangimentos da covid-19 na criação das `startups`, conclui que 59% surgiram depois do início da pandemia, entre 2020 e 2022".

"A severidade das condições humanas e profissionais enfrentadas durante este período [2020-2022] estimularam o empreendedorismo como sendo uma via a seguir", explica o estudo.

Em termos de modelo de negócio, a maior parte (61%) são B2C (`business to consumer`).

Quase metade das fontes de financiamento (49%) provêm de familiares e amigos, e o estudo revela que "a falta de literacia financeira e a falta de facilitadores para ligar empreendedores (procura) e investidores (oferta), são os principais fatores limitativos ao acesso às redes de investidores relevantes".