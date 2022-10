Poupança salarial. Musk nega planos para despedir trabalhadores do Twitter

O jornal norte-americano The New York Times publicou uma reportagem em que denuncia a intenção, por parte do novo dono da rede social Twitter, de avançar com despedimentos antes do início de novembro.







O diário escreveu que as demissões ocorreriam até 31 de outubro para poupar o dinheiro dos vencimentos. No dia 1 de novembro, os trabalhadores deverão receber as concessões de ações da empresa, como parte dos acordos salariais.





"Isso é falso". tweetar uma imagem de uma manchete do mesmo jornal, segundo a qual o empresário partilhou uma ligação de um "site conhecido por publicar notícias falsas".

This is fake – I did *not* tweet out a link to The New York Times! pic.twitter.com/d6V6m5ATW2 — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2022

Em cima da mesa estão algumas alterações na plataforma. Por exemplo, sobre a marca azul de visto relativa a utilizadores verificados, Musk declarou que "todo o processo de verificação está agora a ser reformulado", sem dar mais detalhes.



Ainda não esclareceu, contudo, se a empresa irá cobrar pela categoria de "verificados", como tem sido questionado na rede.



Muitos utilizadores expressaram preocupações sobre as novas políticas de liberdade de expressão. Há dúvidas relativamente às pessoas que foram banidas da rede por difundirem discursos de ódio ou desinformação e se, perante regras mais brandas, poderão ser readmitidas na plataforma.





Na semana passada,, escreveu na rede.A aquisição da plataforma custou 44 mil milhões de dólares e só foi concluída nos últimos dias de outubro, após meses de disputas legais.A primeira diligência de Musk foi dispensar o presidente executivo, o diretor financeiro e a responsável pela área jurídica.