Póvoa de Varzim vai construir cinco quilómetros de ciclovias na cidade

Lusa10 Jan, 2018, 18:28 | Economia

O anúncio foi feito hoje pelo presidente da Câmara Municipal da Póvoa, Aires Pereira, que apontou estes projetos como parte integrante de uma candidatura global do município a fundos comunitários, no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano [PEDU], num valor total de 11,4 milhões de euros.

O autarca pretende que estas ciclovias na cidade sejam uma realidade até 2020, considerando que, depois da execução das mesmas, "a Póvoa de Varzim ficará praticamente coberta em termos de vias de circulação para bicicletas".

"Haverá três eixos a merecerem intervenção: a criação de uma ciclovia, paralela à via B, que atravessará toda a cidade; uma outra de interligação entre o Parque da Cidade e a zona da marginal; e uma de ligação entre a zona das escolas e o cento da cidade e a estação de metro", apontou o autarca.

Além destas intervenções na localidade, Aires Pereira apontou ainda o investimento de 2,5 milhões de euros na recuperação da ciclovia que liga Póvoa de Varzim e Famalicão, atualmente instalada no traçado da antiga linha ferroviária que ligava os dois concelhos.

"Vamos proceder a uma significativa remodelação, nomeadamente no piso e na sinalética, sendo feito em parceria de compatibilização com a autarquia de Famalicão, para que toda via fique uniforme", apontou o presidente da câmara municipal.

Além da construção das ciclovias, Aires Pereira destacou, ainda, outros projetos que vão avançar com as verbas do PEDU, nomeadamente a nova central de camionagem da cidade

"Será uma peça fundamental no âmbito do estudo de mobilidade urbana que a câmara está a fazer, em conjunto com Vila do Conde", apontou.

O autarca enalteceu, também, reabilitações dos edifícios para a proteção civil, no antigo quartel, e outro para o mecenato cultural, na zona do museu, assim como a reabilitação do conjunto habitacional do bairro social de Barreiros.