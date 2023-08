Powell avisa que taxas de juro podem subir mais nos EUA

"Estamos preparados para aumentar ainda mais as taxas de juro, se for necessário, e temos a intenção de manter a política monetária num nível restritivo até termos a certeza que a inflação está a diminuir de forma sustentável em direção ao nosso objetivo", que é 2%, afirmou Powell no discurso de abertura da reunião de responsáveis de vários bancos centrais em Jackson Hole, nos Estados Unidos.

De acordo com o presidente da Fed, "para colocar a inflação de forma sustentável em 2%, é preciso um período de crescimento económico inferior ao da tendência atual e um abrandamento das condições no mercado de trabalho".