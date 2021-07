Powell prevê que inflação se mantenha elevada nos próximos meses

Segundo o texto divulgado pela Reserva Federal (Fed), Powell considera que a economia ainda está "longe" dos objetivos do banco central para propor uma mudança na política monetária.

A intervenção de Powell na Comissão de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes ocorre dois dias depois de terem sido publicados os dados que indicam uma subida da inflação em junho.

A taxa de inflação anual atingiu em junho 5,4%, um máximo desde 2008. Em maio, a taxa de inflação tinha ficado em 5%.

"A inflação aumentou acentuadamente e provavelmente vai continuar elevada nos próximos meses, antes de um nível mais moderado", disse Powell.

O presidente do banco central norte-americano reconhece "uma melhoria" na recuperação, em particular no mercado laboral, mas insiste que a economia dos Estados Unidos ainda está "longe" de regressar à normalidade, após a crise causada pela pandemia.

"A criação de emprego deve ser forte nos próximos meses, à medida que as condições de saúde pública continuem a melhorar e diminuam os fatores relacionados com a pandemia que atualmente criam dificuldades ao mercado laboral", refere o texto.

Em junho, a taxa de desemprego na primeira economia mundial ficou em 5,9%, mas há ainda menos sete milhões de empregos do que havia no início de 2020 antes da chegada da pandemia.

A Fed mantém as suas taxas de juro entre 0% e 0,25% desde março do ano passado e tem um programa mensal de compra de dívida no valor de 120 mil milhões de dólares.

O banco central norte-americano vai realizar a sua próxima reunião de política monetária nos dias 27 e 28 de julho.